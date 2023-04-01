الرئيس السيسى: سلاح الدولة موجه ضد الأشرار وليس ضد الأخيار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا لن نسمح بأن الكلام الذي كان متواجدا قبل ذلك يتكرر مرة أخرى، إن حد يقدر يرفع السلاح خارج سلطان الدولة، هذا لن يحدث مرة أخرى.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية extra news، أنه عندما تم هذا تخاذلوا معه عام 2005م، 2006م، 2007م، وحتى عام 2010م، معقباً: "إحنا المصريين كلنا دفعنا الثمن سواء الموجودين هنا في سيناء، أو الجيش والشرطة وشعب مصر بالكامل".

وتابع: "لن يسمح مرة ثانية لأي مخلوق أن يرفع السلاح ويترك".

وأكد أن الثمن الذي تم دفعه كبير جدًا، الثمن الذي دفع في هذه الحرب كبير، والدم الذي سال هنا والأرواح التي سقطت حتى نستعيد مكانة سيناء، ثمن كبير.

وبين أن الدولة المصرية لها سلطان، والدول هي امتداد للشعب والشعب هو الذي يحكم البلد، وبالتالي مفيش حد تاني ممكن يقبل إن فيه سلاح يترفع مرة أخرى خارج هذا السلطان، معقباً: "هذا سيتم مواجهته في أي حتة في مصر بشدة كبيرة، وسيتم مواجهته بمنتهى البطش".

وأشار إلى أن سلاح الدولة موجه ضد الأشرار وليس ضد الأخيار.