إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق بنها الحر

شهد طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث أسفر الحادث عن إصابة 11 مصاباً وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.