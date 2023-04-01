السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالعزيز محيلبة يتوج بالبرونزية في كأس العالم بقبرص

عبدالعزيز محيلبة
عبدالعزيز محيلبة

حصل عبدالعزيز محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم بقبرص.

وحقق محيلبة أرقاماً مميزة، حيث حقق 120 من 125 وكان ينافس على الميدالية الذهبية والفضية وبعد منافسة شرسة حقق الميدالية البرونزية.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن فخره بالمستوى الذي قدمه محيلبة في كأس العالم، مؤكدا أنه أبهر الجميع بمستواه وأرقامه وكان مميزاً بين جميع المنافسين كعادة أبطال الرماية.

وأشار حسني إلى أن الاتحاد المصري يدعم بكل إمكانياته الأبطال مثل محيلبة الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية.

الاتحادين المصري والإفريقي للرماية الاتحاد المصري المحافل الدولية الرماية الذهبي

الأكثر قراءة

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

شاشة بتجمع أطفالنا.. «أنيميشن المتحدة»: متعة ووعى وأخلاق حميدة

بعد قليل.. عرض الحلقة 10 من مسلسل علاقة مشروعة

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

السيطرة على حريق فى أرض فضاء بمنطقة اللبان بالإسكندرية

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 10.. مي كساب تطلق لقب «يا سخطة» على أحمد داش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا مساحة للحياد.. أو السلام!

د.أحمد الخميسى

فى ذكرى والدى

محمد المعتصم

«الكتيبة ١٠١»

وائل لطفي

العاشر من رمضان.. من العبور القديم للعبور الجديد

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 إسرائيليين فى عملية دهس بالخليل.. واستشهاد المنفذ

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات