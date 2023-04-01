عبدالعزيز محيلبة يتوج بالبرونزية في كأس العالم بقبرص

حصل عبدالعزيز محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم بقبرص.

وحقق محيلبة أرقاماً مميزة، حيث حقق 120 من 125 وكان ينافس على الميدالية الذهبية والفضية وبعد منافسة شرسة حقق الميدالية البرونزية.

وأعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن فخره بالمستوى الذي قدمه محيلبة في كأس العالم، مؤكدا أنه أبهر الجميع بمستواه وأرقامه وكان مميزاً بين جميع المنافسين كعادة أبطال الرماية.

وأشار حسني إلى أن الاتحاد المصري يدعم بكل إمكانياته الأبطال مثل محيلبة الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية.