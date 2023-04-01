محمد رمضان يسيطر على «الترند» بمشاهد «جعفر العمدة»

حقق النجم محمد رمضان نجاحًا كبيرًا بمسلسله الرمضانى الجديد «جعفر العمدة»، الجارى عرضه خلال شهر رمضان الحالى، عبر قناة «DMC» ومنصة «WATCH IT» الرقمية.

وسيطر محمد رمضان على قوائم الأعلى مشاهدة فى «يوتيوب» بمشاهد مختلفة من حلقات «جعفر العمدة»، بالإضافة إلى تصدره «الترند» على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وجاء «رمضان» فى صدارة «ترند يوتيوب» بمشهد من الحلقة الثامنة بعنوان: «لما تفكر ما تردش على جعفر العمدة ونعيم فتوح دى هتكون النتيجة».

وحل أيضًا فى المركز السادس بمشهد يجمعه مع الفنان الشاب أحمد داش بعنوان: «جعفر راح يحمى سيف من خطر، لكن سيف عرف يحمى نفسه وقام بالواجب».

وجاء فى المركز الـ١٢ بمشهد يجمعه بـ«داش» أيضًا، ويحمل عنوان: «جعفر طلب يشارك سيف هل سيف هيوافق؟»، وفى المركز ١٣ بمشهد يجمعه بمى كساب بعنوان: «ثريا بتستسمح جعفر لآخر مرة قبل ما توافق على جوازها من كارم».

وسيطر مشهد «علقة جعفر العمدة لكارم فتح الله»، الذى كان فى الحلقات الأولى من المسلسل، على المركز الأول لـ«ترند يوتيوب» لعدة أيام، ويحمل عنوان: «الخناقة الأولى بين جعفر العمدة وعيلة فتح الله». بينما جاء فى المركز ٣٢ مشهد «علقة جعفر لعزت بعد اكتشاف كذبه وسر علاقته ببلال شامة».

يعود نجاح مسلسل «جعفر العمدة» لعدة عوامل، أبرزها مشاركة كوكبة من النجوم فى بطولته بجانب محمد رمضان، وقصته المثيرة والمليئة بالأحداث الشيقة فى كل حلقة، بالإضافة إلى الإخراج المتميز لمحمد سامى، وما تحظى به الدراما الاجتماعية الشعبية من اهتمام لقطاع عريض من الجمهور فى مصر والوطن العربى.

وتدور أحداث «جعفر العمدة» فى إطار اجتماعى شعبى داخل حى السيدة زينب، ويظهر محمد رمضان بشخصية «جعفر العمدة»، وهو متزوج من ٤ سيدات: «مى كساب- إيمان العاصى- منة فضالى- زينة»، ويمتلك عددًا من شركات المقاولات، ويبحث عن ابنه المختطف منذ ولادته قبل ١٩ عامًا.

والمسلسل إنتاج شركة «ميديا هب سعدى- جوهر» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو وحوار مهاب طارق.

ويشارك فى بطولة «جعفر العمدة» بجانب محمد رمضان، كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وهم: مى كساب، وإيمان العاصى، ومنة فضالى، وزينة، وهالة صدقى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر.