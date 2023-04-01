السيسى: الحرب ضد الإرهاب لا تقل عن حرب أكتوبر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروعات تنمية حقيقية على أرض سيناء، قائلًا: "اللي بذل خلال السنين اللي فاتت ضخم جدا.. والإنفاق كبير أوي".

ووجه الرئيس السيسي لأهالي سيناء رسالة، قائلًا: "أعاهدكم على بذل كل الجهد في مشروعات تعود بالخير على الجميع".

وقال: "بنشتغل وهنشتغل أكتر.. بنعمل وهنعمل أكتر.. بنتحرك وهنتحرك أكتر.. فيه إنفاق وهيبقى فيه إنفاق أكتر".

وأشار السيسي عبدالفتاح السيسي إلى أن الحرب ضد الإرهاب لا تقل عن حرب أكتوبر.

وتابع: "مش بقول كدا عشان نعظم اللي عملناه.. إحنا معملناش حاجة.. اللي عمل كدا أبناء مصر والأسر اللي قدمتهم أولادهم".

جاء ذلك بعد جولة أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتفقد خلالها الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم.

أعقب ذلك توجه الرئيس السيسى إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة

الحالة الأمنية ، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحى الحياة بسيناء.







