أحمد السعدنى.. «سلطان» ابن «عمدة»

نجح الفنان أحمد السعدنى فى أن يثبت للجميع، خلال السنوات الماضية، أنه ممثل مجتهد لديه طموح وشغف، وليس مجرد نجل فنان كبير أتيحت له فرصة الظهور أمام الكاميرا. ورغم نجاحه المؤيد بمسيرة فنية قيّمة، رأى كثيرون أنه أعاد تقديم نفسه من جديد للجمهور بتجسيد شخصية «السلطان حامد»، فى مسلسل «سره الباتع»، للمخرج خالد يوسف.

صحيح أن «السعدنى الصغير» كان مطاردًا فى بداية مسيرته، بمقارنة طبيعية بينه وبين أبيه، «العمدة» صلاح السعدنى، صاحب المسيرة الفنية التاريخية. وصحيح أنه استطاع أن يخرج من تلك العباءة، لكنه عاد مجددًا ليثبت للجميع أنه «ابن أبوه»، لأنه ببساطة فعل كما فعل الأب.. كان نفسه، وصنع مذاقًا فنيًا خاصًا احتفى به الجمهور فى مصر والوطن العربى. خلال مسلسل «سره الباتع» قدّم أحمد السعدنى شخصية لم يقدم مثلها منذ عشرات السنوات، وهى شخصية الفلاح المصرى الثائر ضد الاحتلال خلال فترة الحملة الفرنسية، ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعى المجهود الكبير الذى بذله النجم فى تجسيد شخصيته.. ورأيناه يركض حافى القدمين، وصدقنا «حامد» الذى يدافع عن أرضه وأرض أجداده. أحمد السعدنى قدّم عشرات الأعمال مع كبار النجوم، مثل يحيى الفخرانى فى «سكة الهلالى»، ثم انتقل إلى مرحلة البطولة فى «الكبريت الأحمر»، وخلال العام الماضى قدّم دورًا من أهم الأدوار فى مسلسل «بطلوع الروح».