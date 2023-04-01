السيسى: «هنحتفل فى المكان اللى نزل فيه الدم المصرى فى سيناء بالنصر»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سيناء "هتبقى شكل تاني بعد الانتصار على الإرهاب"، قائلا: "اشتغلنا كتير أوي السنين اللي فاتت.. ومش مهم التكاليف.. المهم النتائج".

وأضاف: "هنحتفل على أرض سيناء بالنصر.. هنحتفل في المكان اللي نزل فيه الدم المصري من أبناء القوات المسلحة والشرطة وأبناء الشعب المصري في سيناء".

جاء ذلك بعد جولة أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتفقد خلالها الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم.

أعقب ذلك توجه الرئيس السيسى إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة

الحالة الأمنية ، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحى الحياة بسيناء.



