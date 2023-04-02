الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وسط تفاعل كبير.. ثقافة البحيرة تطلق أولى ليالي رمضان باستاد دمنهور

ثقافة البحيرة تطلق
ثقافة البحيرة تطلق أولى ليالي رمضان

أطلق فرع ثقافة البحيرة أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، باستاد ألعاب دمنهور الرياضي، أمس الجمعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

بدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري، أعقبه ورشة حكي مع الأطفال لرشا زايد، تحدثت فيها عن شهر رمضان وأهم الانتصارات والغزوات فيه مثل غزوة بدر وانتصار المسلمين فيها وأيضا العاشر من رمضان، وأوضحت قيمة التعاون ونبذ التنمر والغرور فى قصة "الغراب والكناريا" وكيفية التعامل مع المغرور وعدم التنمر فى مجتمعنا.

وتحدثت إيمان القمحاوي عن فضائل شهر رمضان وكيفية التحلي بالاخلاق الحميدة، وتحدثت عن العشر المبشرين بالجنة ومنهم الخلفاء الراشدين.

جاء الافتتاح بحضور محمد البسيوني مدير عام ثقافة البحيرة، وليد بدوي رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور.

هذا وتضمن الفعاليات الذي يقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عدداً من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة أشكال بالفوم وصنع الشيش طاووك بحضور عدد كبير من  الأطفال، بجانب ورشة رسم وتلوين، وكيفية تعليم أساسيات الرسم للأطفال، وورشة صلصال لصنع أشكال فنية، وورشة فانوس رمضان عن طريق استخدام الفوم وورق ألوان ومسدس شمع.

وفي ختام اليوم أقيم عرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة المدرب محمد مصطفى قدمت خلاله الفرقة باقة متنوعة من الفقرات الفنية المميزة منها "فوازير رمضان فطوطة، توت توت، يا طيور النورس".

فرع ثقافة البحيرة استاد ألعاب دمنهور الرياضي إيمان القمحاوي فرقة أوبرا عربى عبد الرازق السنهوري

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