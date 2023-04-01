السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط موظف جمع 2 مليون جنيه بطرق غير مشروعة بالإسكندرية

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على موظف لقيامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه بطريقة غير مشروعة بالإسكندرية. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الوادى الجديد، بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء وحدة سكنية – قطعتى أرض»، وإيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 2 مليون جنيه .

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