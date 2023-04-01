السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل غرقًا أثناء غسلها ملابس في ترعة بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها غرقاً أثناء قيامها بغسيل الملابس بترعة إحدى قرى مركز سيدي سالم، لتنزلق قدمها، وتغرق في ترعة القرية، وتتوفى متأثرة بإسفسيكا الغرق، ليجري نقلها إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري من قبل مفتش الصحة أكد أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق وسيجري تشييع جثمانها، عقب تصريح النيابة بدفن الجثمان.

البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى سيدي سالم المركزي، يفيد بغرق ربة منزل، نتيجة غرقها أثناء قيامها بغسيل الملابس على شاطئ ترعة إحدى قرى المركزي، لتنزلق قدمها وتغرق في الترعة ويتمكن أهالي القرية من انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى.

وبانتداب مفتش الصحة بمركز سيدي سالم، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها تبين أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة، ويحرر بذلك محضر رقم 1101 إداري مركز شرطة سيدي سالم لسنة 2023.

ربة منزل غرقا إحدى قرى مركز سيدي سالم إسفسيكا الغرق مستشفى النيابة

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