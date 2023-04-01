السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس صاحب محل حاول غسـل 8 ملايين جنيه فى فساتين الزفاف

حبس
حبس

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء بعض الضحايا للاستماع لأقوالهم في البلاغات المقدمة ضد صاحب محل لمحاولته غسـل 8 ملايين جنيه بزعم توظيفها في صناعة فساتين الزفاف متحصله من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة" لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف مقابل أرباح متفق عليها "على خلاف الحقيقة".

وكشفت التحقيقات، عن أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعضًا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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