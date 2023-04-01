السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مبادرة «كعك بالتقسيط» للعاملين بكهرباء الإسكندرية

كعك
كعك

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن مبادرة لتقسيط أسعار الكعك وحلويات عيد الفطر المبارك للعاملين بالشركة على مدار 5 أشهر، وذلك للتيسير ورفع العبء عن العاملين.

وأشارت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، خلال بيان عبر الصفحة الرسمية « فيسبوك»، اليوم، إلى أنه نظرا لإرتفاع الأسعار ووقوع العامل تحت ضغط مصاريف شهر رمضان الكريم، ومصاريف نهاية العام الدراسى والامتحانات ومصاريف ملابس العيد، ومن باب التيسير على الزملاء اجتماعيًا ومساعدتهم فى مواجهة أعباء المعيشة تم التعاقد مع عدة أماكن لإتاحة كعك العيد بالتقسيط.

وأوضحت اللجنة، خلال البيان، أنه تم التعاقد مع عدد من فروع محلات لبيع الحلويات، فضلا عن البيع بمقر اللجنة النقابية للعاملين بالديوان العام من خلال «بونات» بقيمة 2000 جنيه حد أقصى والتقسيط على 5 شهور، بداية من مرتب شهر مايو بعد العيد بشهر، وسوف يتم البدء فى توزيع البونات بمقر اللجنة النقابية يوم الثلاثاء 4/4 الموافق 13 رمضان.

ولفتت إلى أن الاستلام من فروع محلات الحلويات تتم من خلال استمارة تسلم من قبل اللجنة إلى الموظفين وتصرف داخل الفروع بالإسكندرية، كما يتم أيضًا الحصول على المنتجات ومن داخل النقابة وبما يناسب الموظفين.


أسعار كعك العيد بالمبادرة

كعك ملبن: 80 جنيها
كعك عجوة: 80 جنيها
كعك سادة: 95 جنيها
كعك عين جمل: 110 جنيهات
بسكويت «فانيليا- برتقال- شيكولاتة»: 90 جنيها
غريبة: 95 جنيها
بيتي فور سادة: 90 جنيها
بيتي فور محشي: 120 جنيها
سابليه: 130 جنيها
مشكل حسب الطلب: «105-210-315»

أسعار أخرى
كعك ملبن: 126 جنيها
كعك عجوة: 126 جنيها
بسكويت برتقال: 126 جنيها
بسكويت فانيليا:126 جنيها
كعك سادة: 162 جنيها
كعك بندق: 153 جنيها
كعك عين جمل: 162 جنيها
كعك فسدق: 198 جنيها
غريبة: 153 جنيها
سابليه: 153 جنيها
بيتي فور: 153 جنيها
 

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