حبس مستريحة سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من "4 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج" بتضررهم من "إحدى السيدات" لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين ممارسة المتهمة نشاطًا احتياليا وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بكفر الشيخ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية واستغل تلك الصفة المزعومة في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة وإيهامهم بنفـــــوذه وقــــــوة موقعــــه الوظيفي وعلاقاتــــــه بكبـار المسئوليـــن بالبلاد – على خلاف الحقيقة - نظير حصولــــه منهم على مبالغ ماليـــــة وهدايا عينيــــة وتمكن من الاستيلاء على أموال العديد من المواطنين تحت ذلك الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات- وبالتعامل الفني تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.