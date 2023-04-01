قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين لاتهامهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالي "حصيلة نشاطهما الإجرامي"، وبصحبتهما عدد 3 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهما والتنمر بهم كرهًا عنهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.