السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 فى تصادم سيارتين ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 7 اليوم، في حادث تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام نفق سنور بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل الصحراوي الشرقي القديم أمام نفق سنور بدائرة المحافظة وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حسن جمال عبد الرازق، 23 سنة، مقيم بمركز ببا سائق، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.
حسن هاشم حسن، 19 سنة، مقيم بقرية غياضة عامل مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد أنور سيد 17 سنة، مقيم بمركز ببا، عامل، مصاباً بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم.

كما أصيب محمد سعودي حسن، 28 سنة، مقيم بقرية غياضة مصاباً بكدمة شديده بالظهر، ونادر علي إبراهيم 24 سنة، وخالد طه عبد العظيم 43 سنة، ومحمد طه عبد العظيم 25 سنة مصابين بسحجات وكدمات بالجسم ومقيمين بقرية غياضة.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

الصحراوي الشرقي القديم بني سويف سيارات الإسعاف شرطة النجدة مديرية أمن بنى سويف

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