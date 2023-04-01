السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات فى 15 مايو

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات في 15 مايو لجلسة 16 أبريل للمساعدات الفنية، وتبين من خلال الأوراق أسماء المتهمين هم:

"ر. ح" مالك مكتب جنوب الوادي لنقل وتوزيع المواد البترولية. 

"ع .ع" مدير وشريك شركة روما للاستيراد والتصدير. 

"ر.ص" مالك شركة ماستر جروب لتوزيع المواد البترولية. 

"ر.ح" مالك شركة رامكو تريد للنقل والتوريدات البترولية. 

"ر.ي" مالك ومدير شركة عريضة إكسبريس. 

"م.ع" مالك معرض سلام لتجارة السيارات.

لأنهم في يوم 29 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة 15 مايو- محافظة القاهرة.

وكشف أمر الاحالة عن أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه "م.ح" بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمد أحمد الجندي استعراض القوة مقاومة السلطات موظف عام

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