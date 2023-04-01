السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد إبراهيم، أعقبتها كلمة الدكتور / طارق عبدالحميد مدير عام بوزارة الأوقاف أكد فيها أن جنود الجيش المصري البواسل سطروا صفحة مشهودة في العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصري في هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة في تحدى الصعاب وتخطى المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله.

كما ألقى اللواء أ ح / خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أشار فيها إلى أن هذه الذكرى ستظل في حياة المصريين مبعث اعتزاز وفخر بأبنائهم من رجال القوات المسلحة، حيث تجلت عظمة هذا اليوم في ترابط شعب مصر مع قواته المسلحة لتحقيق أعظم انتصار للأمة في تاريخها الحديث، موضحاً أن المقاتل المصري في يوم العاشر من رمضان ضرب مثالاً وقدوة في التضحية والفداء والثقة في الذات واليقين من حول الله وتأييده، موجهاً التحية لأهالي سيناء الذين قدموا بوقوفهم مع القوات المسلحة وما قاموا به من تضحيات وبطولات نموذجاً وطنياً فريداً وقدوة للأجيال من بعدهم.

واختتمت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

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