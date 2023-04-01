السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل فولفسبورج.. عمر مرموش يقود هجوم الفريق أمام أوجسبورج

مرموش
مرموش

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفولفسبورج المحترف ضمن صفوفه محترفنا عمر مرموش، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوجسبورج مساء اليوم السبت في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

ويبدأ عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني، أساسيًا في تشكيل فولفسبورج في لقاء اليوم حيث يعتمد عليه المدرب أساسيًا في المباريات الماضية.

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم “ بوندسليجا”، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في المسابقة عن شهر مارس.

وضمت قائمة المرشحين، المحترف المصري عمر مرموش مهاجم فريق فولفسبورج، بعد تألقه خلال هذا الشهر في بطولة الدوري الألماني.

واستطاع عمر مرموش تسجيل هدفين مع فولفسبورج في شباك إينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت، في بطولة الدوري الألماني، خلال شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة تواجد 5 لاعبين آخرين وهم:

البرتغالي رافاييل جيريرو ظهير بورسيا دورتموند

 إيرهان ماسوفيتش مدافع بوخوم

 جيريمي فريمبونج ظهير باير ليفركوزن 

الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس لاعب باير ليفركوزن

 ماريوس بولتر مهاجم شالكة.

وسجل عمر مرموش هدفين في انتصار منتخب مصر ذهابًا وإيابًا على مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويمكن التصويت لـ عمر مرموش من خلال موقع رابطة الدوري الألماني من خلال الضغط هنا.

ويبلغ عمر مرموش من العمر 24 عامًا، وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية ، إن نادي آينتراخت فرانكفورت قريب من ضم نجمنا المصري عمر مرموش لاعب فولفسبورج.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق تم بالفعل بين مرموش وفرانكفورت على ضم اللاعب في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “راينشي بوست” الألمانية أمس، إن أندية بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم مرموش الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن جلادباخ يستعد لتعويض رحيل ماركوس تورام المؤكد الصيف المقبل عن الفريق ويسعى لضم مرموش الذي ينتهي عقده مع فولفسبورج ولن يجدد عقده مع فولفسبورج بينما يستعد لمزاحمته فرانكفورت الذي يعجب بالدولي المصري ويسعى لضمه.

يُذكر أن عمر مرموش ينتهي عقده مع فولفسبورج نهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن مع الفريق.

مرموش عمر مرموش فولفسبورج أوجسبورج الدورى الألماني

الأكثر قراءة

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر إبريل للصفين الرابع والخامس غدا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل بقطار فى مطروح

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

«النقل» تناشد المواطنين بضرورة الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس للطلاب أو المدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا