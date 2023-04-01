مصرع شاب غرقًا فى ترعة الخندق بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، غرقًا داخل ترعة الخندق أسفل كوبري إيتاي البارود، بجوار الطريق الزراعي، بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثمان، وتم نقله إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة شاب في آواخر العقد الثاني داخل ترعة الخندق التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة إيتاى البارود بسكرتارية محمد الشرقاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب، يدعي "أحمد رجب" 19 مقيم بناحية مقرية الحوته التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ايتاى البارود وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.