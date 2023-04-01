السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انطلاق أولى جلسات محاكمة متهم بقتل 7 من أفراد أسرته فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

بدأت، منذ قليل، الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة متهم لمحكمة الجنايات بتهمة قتل 7 من أفراد أسرته، هم زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة من أبنائه عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب الجريمة عمدًا وبتخطيط سابق لها لأسباب وجدتها النيابة العامة في الأوراق، وقدمته للمحاكمة بعد الاطمئنان لصحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه، وأقامت الدليل على اعترافه بارتكابه الواقعة وأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثامين المجني عليهم وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مسرح الجريمة وفحص سلاح المتهم المضبوط وكاميرات المراقبة.

جنايات الإسكندرية المستشار محمد السيد محجوب أولى جلسات المتهم المستشار حمادة الصاوي النائب العام

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