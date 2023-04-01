المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر أبريل للصفين الرابع والخامس غدًا

تستعد المدارس الابتدائية لعقد اختبارات شهر إبريل الصفين الرابع والخامس الابتدائي عن منهج شهر مارس، بالفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/2023، غدًا الأحد، وتستمر لنهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظامَ التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، حيث إنه بالنسبة إلى نظام التقييم فهو ينقسم إلى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور؛ لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة إلى تقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

ونوهت الوزارة إلى بالنسبة إلى تقيم مقرر التربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بـ(اجتاز- لم يجتز).

أوضح القرار الوزاري أنه فيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم، أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم المعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي:

اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره في ما درسه في الفصلَين الدراسيَّين معًا.