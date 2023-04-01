السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر أبريل للصفين الرابع والخامس غدًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تستعد المدارس الابتدائية لعقد اختبارات شهر إبريل الصفين الرابع والخامس الابتدائي عن منهج شهر مارس، بالفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/2023، غدًا الأحد، وتستمر لنهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظامَ التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، حيث إنه بالنسبة إلى نظام التقييم فهو ينقسم إلى: تخصيص 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور؛ لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة إلى تقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

ونوهت الوزارة إلى بالنسبة إلى تقيم مقرر التربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بـ(اجتاز- لم يجتز).

أوضح القرار الوزاري أنه فيما يخص التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم، أنها تتم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم المعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: 

اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

 اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره في ما درسه في الفصلَين الدراسيَّين معًا.

الفصل الدارسي الثاني الخامس الابتدائي التربية والتعليم والتعليم المدارس الابتدائية الدرجة النهائية المنهج الدراسي سلوك الطلاب

الأكثر قراءة

المدارس الابتدائية تعقد اختبارات شهر إبريل للصفين الرابع والخامس غدا

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تصادم سيارة نقل بقطار فى مطروح

وزير السياحة يتفقد مستجدات العمل بالمتحف المصرى الكبير

«النقل» تناشد المواطنين بضرورة الحذر عند عبور مزلقانات السكك الحديدية

«عضه كلب».. إخلاء سبيل متهمة بترك طفلها المتوفى فى مستشفى قصر العينى

موعد إجازات شهر أبريل 2023 فى المدارس للطلاب أو المدرسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا