فطارك عندنا| طريقة عمل كبسة باللحمة الضاني (فيديو)

يحتار العديد من الأشخاص في الأطباق التى يقدمها على سفرة رمضان، لذا نقدم لك خلال سطور طريقة عمل الكبسة باللحمة الضاني.

المكونات

1 كيلو لحم ضاني بالعظم

ملعقة كبيرة من الزيت

عدد 1 طماطم متوسطة

5 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

عدد 1 بصلة متوسطة

ملعقة صغيرة كمون

عود قرفة خشب

٤ حبات حبهان

عدد 1 مكعب مرقة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة زنجبيل

١ كوب أرز بسمتي منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة

ملعقة صغيرة زعفران

٤ حبات قرنفل

طريقة تحضير الوصفة

في إناء كبير نقوم بسلق اللحمة.

عندما ينضج اللحم نرفعه من النار

نقوم بتصفية المرقة ونضعها جانبًا

في حلة عل نار متوسطة نقوم بقلي البصل

من ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل.

نتركه على النار لمدة دقيقة.

نضيف اللحم ونطهيه لمدة دقيقة مع التوابل.

نضيف الأرز

نضيف مرقة اللحم ونترك الخليط يغلي قليلًا على نار هادئة

نتركه حتى ينضج الأرز ونقدم الكبسه

فوائد اللحم الضاني:

للحم الضاني فوائد عديدة حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وعلى نسبة عالية من البروتين مما يجعله مفيدا للصحة، كما أنه يساعد على علاج نقص الحديد وأعراض فقر الدم، كما يحتوي على عنصر النحاس المهم للتمثيل الغذائي للحديد وإنتاج كرات الدم الحمراء، كما يحتوي على الكارنوزين الذي يعتبر من المكملات الغذائية الضرورية وله تأثيرًا مضادًا لتصلب الشرايين مما يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التعرض إلى الأمراض، كما أنه مفيد للتقليل من معدل السكر بالدم.

ولكن لابد ألا تكثر من تناولها فالاعتدال في الطعام يعتبر من الأمور التي تحمي صحتك.

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