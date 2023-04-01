السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تعليم شمال سيناء» تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام

اجتماع تعليم شمال
اجتماع تعليم شمال سيناء

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حمزة رضوان، اليوم السبت، اجتماعًا بمديري العموم ومديري الإدارات التعليمية ومجلس أمناء وآباء المحافظة ومديري الإدارات النوعية بديوان عام المديرية لمناقشة انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

وتقدم مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بداية الاجتماع بالتهنئة لجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الأم، ويوم الشهيد، وذكرى العاشر من رمضان وانتصار أكتوبر المجيد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إنه قد تم تحديد مواعيد امتحانات مدارس محافظة شمال سيناء.

وأوضح رشوان أن امتحانات فصول النقل للفصل الدراسي الثاني ستبدأ من يوم  السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٦ ، بينما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم  ٢٠٢٣/٥/١٣م حتى ٢٠٢٣/٥/١٨ م ، أما الدبلومات الفنية من المقرر ان تبدأ من يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٧.

وستبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٦/١٠ م، وامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل ٢٠٢٣/٧/١٥.

ولخص وكيل الوزارة تعليماته للحضور في عدة نقاط: تثبيت مبدأ أن المدرسة هى المتنفس الأول والأخير للطلاب، وتكثيف المتابعات من كل من المتابعة والتوجيه المالي والإداري لمتابعة انضباط العاملين، والتفكير فى الأساليب من خارج الصندوق لجذب الطلاب للحضور للمدرسة بتفعيل المحاضرات الخاصة بالمراجعات، وجذب الطلاب بممارسة الأنشطة وتحفيزهم بالجوائز والهدايا، وعمل المسابقات والمباريات والمبادرات وذلك خلال الفترة الصباحية، استعداد الإدارات للافتتاحات والتي سيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة، وفي نهاية الاجتماع طالب رضوان الجميع بالالتزام حتى تسير العملية التعليمية بالمحافظة على أكمل وجه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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مصر سيناء شمال سيناء تحديد موعد امتحانات

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