السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: لهذا السبب قدمت الشرير بشكل كوميدى فى «حضرة العمدة»

إدوارد
إدوارد

قال الفنان إدوارد إن سر نجاح أي عمل فني أو شخصية يقدمها، هو الورق والإخراج وطاقم العمل الجيد، مشددًا على أن الأكثر أهمية هو "الورق".

ولفت خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، من داخل كواليس مسلسل حضرة العمدة، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه يقدم في مسلسل «حضرة العمدة»، شخصية «دياب» وهو شخص شرير، لكنه قدمه بشكل كوميدي للتخفيف من حدة الشخصية.

وأضاف إدوارد: "الشخصية على الورق شريرة، بس أنا أخذتها كوميديا، وحاولت أخفف منها، فتلاقي دياب في مشاهد شرير، وفي مشاهد تانية تافه"، معربًا عن سعادته بردود الأفعال على شخصيته في مسلسل «حضرة العمدة».

وأردف: «دياب قدمتها بطريقة كوميدية للجمهور العربي، ويا رب كل مسلسلات رمضان تعجبكم».

حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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