السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

قناة أون دراما
قناة أون دراما

تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة من قبل عشاق الدراما الرمضانية.

ويبحث متابعين مسلسلات رمضان عن تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 لمشاهدة أمتع المسلسلات المميزة والرائعة.

ويرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية قائمة متنوعة من أجمل البرامج الترفيهية وأفضل المسلسلات التي ستحصل على أعلى نسبة مشاهدة في شهر رمضان الكريم.

تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

  • القمر الصناعي  قناة أون دراما: نايل سات.
  • تردد قناة أون دراما: 10853.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚
  • معامل الاستقطاب  قناة أون دراما: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات دي إم سي على نايل سات.. وخريطة المسلسلات والبرامج

تردد قناة ON E

  • القمر الصناعي: “النايل سات”.
  • التردد : "11861".
  • معامل تصحيح الخطأ: "⅚"
  • معدل الترميز: “27500”.
  • الاستقطاب: "أفقي".

مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون دراما

  1. مسلسل سره الباتع: سيضم المسلسل مجموعة كبيرة من كافة نجوم الفن حيث ستدور الأحداث خلال زمنين أحدهما في أيام الحملة الفرنسية بمصر والثانية في العصر الحالي، وسيعرض في الساعة 7:30 مساءً، وتكون الإعادة بالساعة 6:15 صباحاً.
  2. مسلسل ضرب نار: هو مسلسل تلفزيوني يكون بطولة الثنائي الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ويكون من خلال قصة حب ستجمع بين أحد أبناء الصعيد وبين بنت من شبرا، وسيعرض الساعة 10:00 مساءً، وتكون الإعادة 1:45 صباحاً.
  3. مسلسل جميلة: وهو بطولة المبدعة ريهام حجاج والفتاة الكبيرة النجمة سوسن بدر، ويعرض بتمام الساعة 11:15 مساءً وتكون الإعادة 5:00 صباحاً.
  4. مسلسل الكتيبة101: وهو مسلسل تلفزيوني يكون من بطولة عمرو يوسف والفنان آسر ياسين، يتناول قصة كافة بطولات القوات المسلحة وبطولة جهاز الشرطة في التضحية وتكون من أجل الوطن وسيعرض الساعة 8:45 مساءً وتكونالإعادة الساعة 3:00.
  5. مسلسل الكبير أوي الجزء السابع: هو بطولة الفنان أحمد مكي، الفنانة رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، وسيعرض الساعة 6:15 مساءً وتكون الإعادة 12:30 صباحاً.
اون تردد قناة أون دراما مسلسلات رمضان 2023 قناة اون دراما

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