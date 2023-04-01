تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة من قبل عشاق الدراما الرمضانية.

ويبحث متابعين مسلسلات رمضان عن تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 لمشاهدة أمتع المسلسلات المميزة والرائعة.

ويرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية قائمة متنوعة من أجمل البرامج الترفيهية وأفضل المسلسلات التي ستحصل على أعلى نسبة مشاهدة في شهر رمضان الكريم.

تردد قناة اون دراما ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023

القمر الصناعي قناة أون دراما: نايل سات.

تردد قناة أون دراما: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معامل الاستقطاب قناة أون دراما: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ON E

القمر الصناعي: “النايل سات”.

التردد : "11861".

معامل تصحيح الخطأ: "⅚"

معدل الترميز: “27500”.

الاستقطاب: "أفقي".

مسلسلات رمضان 2023 على قناة أون دراما