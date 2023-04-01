السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

جميلة|موعد الحلقة العاشرة من مسلسل ريهام حجاج والقنوات الناقلة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

حالة من التشويق والإثارة سيطرت على مجريات الحلقة السابقة من مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، حيث شهدت الكثير من الأحداث الشيقة، الامر الذي زاد من عملية البحث عن موعد الحلقة العاشرة من المسلسل.

وتضمنت الحلقة السابقة، مشهد لحرق سيارة زياد زوج جميلة، والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل، حيث حرق هشام والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، بمعاونة يسرا اللوزي، التي تقدم شخصية "شيري" سيارة هاني عادل.

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مسلسل جميلة الحلقة 9.. ريهام حجاج في أزمة مع شقيقتها بسبب هشام إسماعيل

كما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة، محاولة فاشلة لانتحار أكرم شقيق جميلة، والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي، حيث أنه لم يتحمل الضغط الناجم عن فضيحة والدته شهيرة، والتي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، حيث نشر لها فيديو مسيئ، يجمعها بصديقها طارق نصار والذي يجسد دوره الفنان سامح الصريطي.

لم تنتهي الحلقة على ذلك، بل حدث أشتباك بين جميلة وشقيقتها أية، بسبب شريف زوجها والذي يقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، حيث، أصطحب زياد عدد من البلطجية مهددًا شريف بعدم الاقتراب من جميلة مرة أخرى.

فيما شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة، زواج عبير صبري، من أحمد وفيق سرًا، بالإضافة إلى مصارحته لها بأنه السبب وراء كل الازمات التي تعيشها جميلة في الوقت الحالي.

حرق سيارة زياد ومحاولة انتحار أكرم.. أبرز أحداث الحلقة 9 من جميلة

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

تدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الاولي، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.

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