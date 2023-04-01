ماس كهربائى وراء حريق شقة وإصابة أحد قاطنيها بشارع فيصل

أُصيب أحد الأشخاص بحروق بسبب حريق شقة سكنية بشارع العشرين من فيصل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع العشرين من يصل بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق الذي خلف وراء إصابة أحد قاطني الشقة بحروق وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وبعمل التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًا بالثلاجة وراء نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.