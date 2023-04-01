السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 4 عناصر إجرامية فى قنا

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال جثتى شخصين، إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة حيث كانا يستقلان مركبة "توك توك" تم العثور عليه بمكان الحادث وبها آثار لأعيرة نارية.

بالفحص أمكن تحديد قائد مركبة "التوك توك المشار إليها سائق مقيم بذات الناحية ،"ومُصاب بعيار نارى"، وبسؤاله أقر بأن المتوفيين استقلا مركبة "التوك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما لمحل إقامتهما، وحال سيرهم بمكان الواقعة لحقت بهم إحدى السيارات وقام أحد مُستقليها بإطلاق أعيرة نارية تجاه "التوك توك" مما أدى إلى إنقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابتهم والتى أودت بحياة المذكورين.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عنصرين إجراميين شديدى الخطورة "لهما معلومات جنائية " أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضيتى "مخدرات، إطلاق أعيرة نارية ".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما حال تواجدهما بمنطقة زراعية متاخمة لمحل سكن أحدهما، ولدى استشعارهما للقوات قاما وآخرين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع المتهمين سالفى الذكر، وعاطلان آخرين مقيمان بقرية الحسينات دائرة المركز أحدهم محكوم عليه بالإعدام فـى "جناية قتل عمد "، وعُثر بجوارهم على ( 4 بندقية آلية - 9 خزينة –عدد من الطلقات النارية –كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو -  مبلغ مالى)، كما تم ضبط سيارة خاصة بأحد المتهمين والمستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مديرية امن قنا مركز شرطة أبوتشت استقبال جثتى شخصين

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