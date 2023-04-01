9 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» على طريق «القاهرة- الفيوم»

أُصيب 9 أشخاص بينهم طفل، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، فضلًا عن بعض الإصابات الخطيرة، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، حتى انقلبت في نهر الطريق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، ووجود عدد من المصابين بينهم طفل، وذلك على طريق القاهرة- الفيوم بعد كمين كوم أوشيم، بدائرة محافظة الفيوم.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بينهم طفل بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، فيما جرى نقل المصاب التاسع لمستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.