السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس مدينة الشيخ زايد يتفقد العمل بوحدات مشروع «جنة»

جولة في مشروع إسكان
جولة في مشروع إسكان جنة

تفقد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مشروعات جنة بالمرحلتين 2 و4، بتوسعات المدينة، يرافقه مسئولو الإدارات المعنية بالجهاز بمدينة الشيخ زايد، والمشروعات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة وتذليل أي عقبات إن وجدت، وكذا ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم الخاصة بالحاجزين بالمشروعات.

وخلال الجولة، شدد المهندس أحمد مصطفى على ضرورة التنسيق بين الشركات العاملة بالمشروع لإنجاز الأعمال في أسرع وقت، واستكمال جميع أعمال المرافق وتنسيق الموقع بمشروع جنة 2 بعدد 111 عمارة تضم 2664 وحدة سكنية، والمقرر بدء تسليم المرحلة الأولى منه بعدد 50 عمارة تضم 1200 وحدة بعد عيد الفطر.

كما شدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على مسئولي الشركات العاملة بالمشروع والاستشاريين بضرورة الالتزام بالمواصفات وأصول الصناعة بجميع الأعمال المنفذة، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية، حيث يتم متابعة الأعمال واعتماد العينات بالاشتراك مع وحدة الدعم الفني لمكتب وزير الإسكان، بجانب تنظيم زيارات دورية لدفع معدلات الأعمال وتوجيه الشركات بكافة التعليمات.

وفي سياق متصل، تابع المهندس أحمد مصطفى سير العمل بمشروع تنفيذ البردورات والأرصفة لقطع الأراضي، واستكمال المرمات الأسفلتية وإعادة الشيء لأصله للمجاورات (4,3,2) بالحي الثامن بالمدينة، والمسند تنفيذها إلى شركة المقاولات العمومية، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال مرحلة متقدمة، وذلك فى إطار مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة لعدد من القطاعات بمدينة الشيخ زايد.

وأكد المهندس أحمد مصطفى ضرورة إنهاء الأعمال فى المواعيد المقررة، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات للأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة.

أعمال التطوير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشيخ زايد المجتمعات العمرانية المدن الجديدة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد

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