السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس «صندوق الإسكان الاجتماعى» تتفقد الوحدات السكنية بمدينة حدائق العاصمة

مى عبد الحميد
مى عبد الحميد

قامت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، بحضور المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة، ومسئولى الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وتنفيذ خطة الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وتابعت عبدالحميد، خلال الجولة، نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والمشروعات الخدمية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة بنطاق العمارات، كما تفقدت نماذج تشطيب الوحدات السكنية، مؤكدة دفع العمل بالمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات إن وجدت، لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة.

وأشادت بمستوى الأعمال الإنشائية وجودة التشطيبات، موجهة بِحثِّ الشركات على ضرورة إنهاء تلك المشروعات فى المواعيد المحددة وطبقاً للبرامج الزمنية وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس علاء عبداللاه أعمال الانتهاء من ربط الطريق المؤدي إلى مدينة حدائق العاصمة مع طريق الروبيكى الرئيسى لتيسير حركة الدخول إلى المدينة، حيت تم الانتهاء من أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت، بجانب تفقد بعض الوحدات السكنية للاطلاع على مستوى التشطيب وجودته.

كما شملت جولة رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة المرور على أعمال المرافق وأعمال الزراعة بعدة مناطق، مؤكدا ضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الأشجار بجميع المناطق، وكذا الاهتمام بأعمال النظافة بالمدينة ورفع أي مخلفات فوراً، وتوفير صناديق فى جميع المناطق.

​جدير بالذكر أن مدينة حدائق العاصمة هى إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 29435.5 فدان، ويحدها من الشمال خط سكة حديد (القاهرة- السويس)، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي، ويجري بها إنهاء وتنفيذ وطرح تنفيذ أكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتم تخصيص وتسليم آلاف الوحدات السكنية لمستحقيها، كما تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات الخدمية، وتشمل (مدارس- حضانات-وحدات صحية- ملاعب- مراكز شباب- مخابز- أسواق تجارية- الخدمات الدينية "المسجد- الكنيسة")، بجانب تنفيذ مشروعات المرافق المختلفة.

اسكان الاجتماعى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التمويل العقاري الجارى تنفيذها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي للصندوق العمرانية الجديدة المبادرة الرئاسية

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