من وحي مسلسل «الهرشة السابعة».. لماذا تعتبر السنة السابعة في الزواج هي الأصعب؟

انتهت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "الهرشة السابعة" بطلاق شريف والذي يمثل دوره الفنان محمد شاهين ونادين وهي الفنانة أمينة خليل، واعترفا لبعضهما البعض بكل ما كان يزعجهما.

يضم مسلسل الهرشة السابعة عدد من الفنانين منهم محمد شاهين، أمينة خليل، علي قاسم، أسماء جلال، محمد محمود، حنان سليمان، وآخرين، ومن إخراج كريم الشناوي.

وفقًا لموقع "Psychologytoday" تعد السنة السابعة للزواج هي السنة الفاصلة والتى من شأنها تحدد ماذا إذا كان الطرفين متوافقان وهي واحدة من أكبر مخاوف الأزواج السعداء الذين يقتربون من الزواج، أو في السنوات الأولى من زواجهم، تفشل الزيجات لأسباب عديدة، ولكن يزداد الترابط بين الآخرين في أغلب الأوقات.

الفكرة الأساسية وراء "السبع سنوات" هي أن الشركاء الرومانسيين يواجهون الاضطراب ونقطة حساب محتملة لمدة سبع سنوات معًا، يُنظر إلى المدة التي دامت سبع سنوات على أنها منعطف حاسم، ويتم تعريفها على أنها وقت يعيد فيه الأزواج التقييم: إما أنهم يدركون أن علاقتهم لا تعمل، أو يشعرون بالرضا الشديد والالتزام بعلاقتهم.

من منظور تنموي للعلاقات، فإن السنوات السبع لها جاذبية منطقية في البداية، يعيش المتزوجون حديثًا علاقة موثقة جيدًا، وغالبًا ما يشار إليها بمرحلة شهر العسل، وبعد ذلك... هناك انتقال يجب على الأزواج المتزوجين حديثًا التفاوض بشأن الأعمال والمسؤوليات، وتنسيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة بهم، وبطرق أخرى دمج حياتهم، وهذه العملية ليست دائما سلسة في حين لا يتحرك جميع الأزواج خلال سنواتهم القليلة الأولى بنفس الطريقة فإن معظمهم يعانون على الأقل من بعض الانخفاضات في الرضا مع استمرار علاقتهم.

إذا وصل الانخفاض في الرضا إلى ذروته عند حوالي سبع سنوات ومع ذلك يبدو أن ذروة عدم الاستقرار تأتي في وقت أبكر.

حتى إذا كان عدم استقرار العلاقة قد يصل إلى ذروته في فترات زمنية معينة، فمن غير المرجح أن يكون الوقت نفسه هو العامل الذي يقود حالة عدم اليقين بين الزوجين، أو الاهتمام بالشركاء المحتملين الآخرين، أو الضيق العام. إذا كانت الضغوط الخارجية تميل إلى الذروة على طول نمط معين (على سبيل المثال، ضغوط مالية أو عائلية متزايدة)، فإن تلك الضغوط (بدلاً من الوقت) تستحق اهتمامنا.

بعد سبع سنوات من الزواج، غالبًا ما يكون هناك وقت يقرر الأزواج إنجاب الأطفال، إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، حيث حذرت المعالج ميشيل وينر ديفيس صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن ​​الرضا الزوجي ينخفض بشكل كبير مع ولادة كل طفل. مع مضاعفات تربية طفل، تخرج الصداقة من العلاقة وهناك المزيد من الخلافات.