إصابة عامل زراعى بتسمم لتناوله قرصًا مجهولًا بالخطأ فى المنيا

أصيب عامل زراعي بالتسمم، إثر تناوله قرصا مجهولا داخل منزله في قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، تتضمن وصول "محمود.ر"، 32 عاما، عامل زراعي، يقيم بقرية جريس، مصابا بالتسمم وأعراض هبوط حاد.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن العامل أصيب بالتسمم إثر تناوله أقراصا مجهولة بطريق الخطأ داخل منزله بقرية جريس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تقرر تحويله إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.