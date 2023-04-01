السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل زراعى بتسمم لتناوله قرصًا مجهولًا بالخطأ فى المنيا

اسعاف
اسعاف

أصيب عامل زراعي بالتسمم، إثر تناوله قرصا مجهولا داخل منزله في قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى أبوقرقاص المركزي، تتضمن وصول "محمود.ر"، 32 عاما، عامل زراعي، يقيم بقرية جريس، مصابا بالتسمم وأعراض هبوط حاد.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن العامل أصيب بالتسمم إثر تناوله أقراصا مجهولة بطريق الخطأ داخل منزله بقرية جريس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تقرر تحويله إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

اصابة عامل ززراعي بالتسمم تناول قرص مجهول بمنزله قرية جريس بابوقرقاص قسم السموم بمستشفي المنيا العام اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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