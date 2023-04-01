استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم "صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرًا القطن الكاميروني دون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.