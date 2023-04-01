السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أفراد أسرته فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة متهم لمحكمة الجنايات؛ بتهمة قتل 7 من أفراد أسرته، هم زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة من أبنائه عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب الجريمة عمدًا وبتخطيط سابق لها لأسباب وجدتها النيابة العامة في الأوراق، وقدمته للمحاكمة بعد الاطمئنان لصحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه، وأقامت الدليل على اعترافه بارتكابه الواقعة وأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثامين المجني عليهم وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مسرح الجريمة وفحص سلاح المتهم المضبوط وكاميرات المراقبة.

جنايات الإسكندرية محاكمة المتهم بقتل 7 من أسرته قتل 7 من أسرته محكمة الجنايات

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