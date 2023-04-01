اليوم.. استكمال محاكمة 18 متهمًا فى قضية «جلب والاتجار بالمخدرات»

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس، محاكمة 18 متهمًا بينهم "6 أتراك، و11 مصريًا، وألماني"، في قضية جلب المخدرات من الخارج والاتجار بها داخل البلاد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة عن قيام المتهمين عليان. س، وشهرته عيد سالم، 50 عامًا، عامل زراعي، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عامًا، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عامًا، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عامًا، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عامًا، أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عامًا، مالك حانوت، محمد. ع، 24 عامًا، هارب، يوسف. ع، 21 عامًا، هارب، محمود. ع، 19 عامًا، طالب ثانوي، رمضان. ع، 43 عامًا، سائق تاكسي، راضي. س، 42 عامًا، سائق، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عامًا مهندس، وآخر أجنبي الجنسية، 64 عامًا، لا يعمل، عبد العزيز. ع، 15 عامًا طالب، وآخر أجنبي، 55 عامًا، منجد وأيمن. س، 29 عامًا، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية، عبد الله. إ، 18 عامًا، غفير حسن. م، 25 عامًا، طالب.

وجه للمتهمين اتهامات بتكوين عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش.