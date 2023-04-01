«خلافات عائلية» تُنهى حياة شاب على يد شقيقه بالبدرشين.. والأمن يضبط المتهم

أنهى عامل حياة شقيقه بإطلاق النار عليه في البدرشين، كما أصاب شخصين آخرين.

وتبين للمباحث من خلال التحريات أن خلافات عائلية وراء ارتكاب المتهم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل أحد الأشخاص في البدرشين، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن خلافات عائلية دفعت عامل لإطلاق النار على شقيقه، ما أسفر عن مقتله، كما تسبب في إصابة شخصين آخرين بينهما طفل.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.