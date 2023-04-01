السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 246 مخالفة مرورية متنوعة بسوهاج خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت إدارة مرور سوهاج حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية والسريعة من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع السوهاجى، وضبط المخالفين، من قائدى السيارات والمركبات، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، وتحت إشراف العميد تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج.

وأسفرت حملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط  246 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضى أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك والدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير في شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه، وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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