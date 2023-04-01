«شباب الفيوم» تناقش مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية في ندوة دينية

نفذت إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ندوة دينية بعنوان مواجهة الأفكار المغلوطة والغير السوية لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب المحافظة.

نظمت النوة بحضور الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، حاضر الندوة الشيخ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الفيوم، والواعظة ايات محمود عبدالفتاح، والشيخ أشرف شعبان قارئا ومبتهلا بالفيوم.

استهلت الندوة بترحيب وكيل الوزارة الدكتور عاصم مرسي بالضيوف، وتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، قبل تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ والمبتهل الشيخ أشرف شعبان محمد.

وتحدثت الواعظة آيات محمود عبدالفتاح بشرح العديد من المحاور والمفاهيم المغلوطة والخاطئة المراد تصحيحها أدى الشباب ومنها القدوة الحسنة وحسن اختيار القدوة والأحكام الفقهية للعبادات ومنها الصوم وضرورة الاستغلال الأمثل للوقت في رمضان من أجل آخذ الأجر والثواب من الله.

وأوضحت علاقة الشباب بالأسرة وتأدية وتأثير الشائعات في تجديد الخطاب الديني والبعد عن الشائعات والالتزام بالكتاب والسنة والشريعة الإسلامية وأهمية الأخلاق ودورها في بناء الشباب والاقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق.

وناقش الشيخ محمد العش، مدير مديرية أوقاف الفيوم وتحدث عن المفاهيم المغلوطة وتأثيرها على المجتمع وعلي الشباب وعن فضائل الشهر الكريم وأهمية الترابط والإحساس بالآخر وعدم تأخير إعطاء الزكاة وتحدث عن دور المؤسسات الدينية والشبابية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة التي يمارسها بعض الشباب في المجتمع، وتحدث أيضا عن فضائل شهر رمضان المبارك باستحضار روحانيات شهر رمضان الكريم والمحافظة على الصيام باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله فضل شهر رمضان على سائر السنة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال تعالى “شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هديا للناس وبينات من الهدي والفرقان”، وفضل الله شهر رمضان والصيام من العبادات التي لها أثر عظيم في حياة الفرد والمجتمع فهو يعود الإنسان على الصبر وتحمل المشاق ويرقق المشاعر والأحاسيس ويربط العبد بربه وخالقه وفي الصوم خضوعا وطاعة وحرمانا من ملذات الحياة وشهواتها طيلة النهار إيمانا واحتسابا لله وهو انتصار على النفس والهوى والشيطان ورمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار.

ثم إتاحة الفرصة المحاورة الشباب المشاركين ودارت المشاركات (الأسئلة) حول ما هي الأخلاق التي يتحلى بها الصائم وفوائد الصيام وفضل قراءة القرآن الكريم، وأجاب المحاضر على كل الاستفسارات والأسئلة تحت إشراف محمد عمر مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبد المطلب منسق عام النادي الثقافي، والمشرفين بالمديريه ومركز الشباب.

ندوة دينية

ندوة دينية

ندوة دينية