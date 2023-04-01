البطريرك يونان يترأس رتبة درب الصليب في الأسبوع الأخير من الصوم الكبير

ترأّس البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رتبة درب الصليب في يوم الجمعة من الأسبوع السادس والأخير من زمن الصوم الكبير لهذا العام، وهو جمعة الأربعين، أي يوم انتهاء زمن الصوم الأربعيني قبل الدخول في أسبوع الآلام الخلاصي.

وهذه الرتبة تُقام أيّام الجمعة من أسابيع الصوم الكبير. واحتفل بالرتبة الأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية، وذلك في كنيسة مار اغناطيوس الأنطاكي، في الكرسي البطريركي، المتحف – بيروت.

خلال الرتبة، طاف الأب كريم كلش داخل الكنيسة متأمّلاً بمراحل درب الصليب، فيما تلا المؤمنون الترانيم العذبة الخاصّة بهذه الرتبة بلحن الآلام.

ما رياضة درب الصليب؟

درب الصليب، هو رتبة طقسية تقام في زمن الصوم الكبير، وفي أسبوع الآلام، في الكنيسة أو على الطرقات العامة، وتقرأ فيها نصوص صلب المسيح على أربع عشر مرحلة من العهد الجديد إلى جانب بعض المراحل المأخوذة من التقاليد المسيحية، وترفق كل مرحلة من المراحل بتلاوة صلاة الأبانا، وتأمل اجتماعي أو روحي معيّن.

يقام درب الصليب في الكنيسة الكاثوليكية، وهناك ممارسات شبيهة لدى الطوائف الأخرى.

ولا يحتاج المُصلي الذهاب للقدس لتأدية درب الصليب، فتوجد الآن في العديد من الكنائس الكاثوليكية على طول الجدران الجانبية من الداخل أربعة عشر لوحة تمثل كل منها مرحلة من مراحل آلام السيد المسيح، فيقترب الشخص أمام كل لوحة واقفًا يصلي وهو يتأمل الحدث الذي مر به السيد المسيح خلال آلامه وحتى موته ودفنه.

مراحل درب الصليب الأربعة عشر هي:

المرحلة الأولى، لنتأمل يسوع محكومًا عليه بالموت.

المرحلة الثانية، لنتأمل يسوع حاملاً صليبه.

المرحلة الثالثة، لنتأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الأولى.

المرحلة الرابعة، لنتأمل يسوع ملتقيًا بأمّه المحزونة.

المرحلة الخامسة، لنتأمل يسوع وقد عاونه سمعان القيرواني في حمل الصليب.

المرحلة السادسة، لنتأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثانية.

المرحلة السابعة، لنتأمل يسوع وقد مسحت وجهه القديسة فيرونيكا.

المرحلة الثامنة، لنتأمل يسوع يعزّي بنات أورشليم.

المرحلة التاسعة، لنتأمل يسوع واقعًا تحت الصليب للمرة الثالثة.

المرحلة العاشرة، لنتأمل يسوع وقد عرّي من ثيابه وسقي خلاً ومرًا.

المرحلة الحادية عشر، لنتأمل يسوع مسمرًا على الصليب.

المرحلة الثانية عشر، لنتأمل يسوع مائتًا على الصليب.

المرحلة الثالثة عشر، لنتأمل يسوع وقد أنزل من الصليب ووضع في حضن أمه المحزونة.

المرحلة الرابعة عشر، لنتأمل يسوع وقد وضع في القبر.