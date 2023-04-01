أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

عادت أسعار العملات الرقمية إلى الارتفاع بشكل جماعي خلال تداولات اليوم السبت.

وحافظت عملة بيتكوين على اتجاهها الصاعد فوق مستوى 28 ألف دولار، مع ترجيحات بقدرتها على تخطي حاجز 29 ألف دولار.

وسجلت سعر عملة "بيتكوين" ارتفاع بنسبة 1.92%، ليصل إلى 28.567.0 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.54% دولار مسجلة 1.824.12 دولار، وارتفع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 4.69%، ليسجل 0.3961 دولار.

وارتفع سعر عملة "سولانا" بنسبة 29. 3% ليسجل 104. 21 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 4.04%، ليصل إلى مستويات 0.077384 دولار، وارتفع سعر "شيبا" بنسبة 2.26% إلى مستويات 0.01086 دولار، والعقود الذكية "AV AX" ارتفعت في حدود 1.95% إلى مستويات قرب 17.76 دولار.

وارتفع سعر عملة "تيرا" بنسبة 81. 2% إلى مستويات 0.001258 دولارات، وتراجعت سعر عملة "FTX Token" بنسبة 37. 0% إلى مستويات 3241 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل"، بنسبة 2.52% إلى مستويات 0.52971 دولار.