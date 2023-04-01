إزالة وإيقاف 16 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة ورصد حالات التعدى وإزالتها بالمهد وتطبيق القانون على الجميع لوقف ظاهرة البناء العشوائى.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كثفت من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء، حيث تم تحت إشراف مصطفى الدبيكى، نائب رئيس المدينة المشرف العام على حي غرب مدينة المنيا، وأحمد عمر، سكرتير المدينة. تمكن حي غرب من إيقاف أعمال مخالفة لحفر أساس بدون ترخيص بمساحة ٨٠ مترًا وتم الردم بالكامل، وذلك بحضور رئيس الحي بلال طه والفريق المساعد له من الإشغالات محمد رشدي ووليد عبدالعال وسكرتير الحي محمد حسين وفني تنظيم المنطقة وبعض العاملين بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تمكن حى جنوب المدينة، تحت إشراف محمود أبوكريشة، نائب رئيس مدينة المنيا، وأيمن حسانين رئيس الحى، وشريف أحمد سكرتير الحى، من ردم حفر أساس حالتي تعدى بالبناء بدون ترخيص بحى جنوب المدينة بمساحة ٤٠٠متر، وتم تنفيذ إزالة المخالفة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية تلة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة ١٢ سهمًا، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، بحضور دكتور عبدالظاهر حسن، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وعصام معبد، رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات، من رصد وتنفيذ إزاله فورية لحالة بناء مخالف على أراض زراعية بمساحة ٨ أسهم بقرية ريدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار تحت إشراف محمد سميح، رئيس القرية، رصدت حالة تعد لبناء مخالف على أرض زراعية بالقرية بمساحة قيراط، وتمت الإزالة الفورية له والتحفظ على مواد البناء وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالف للنيابة.

من جانبه، قاد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، يرافقه المهندس إيهاب عبدالقوى، نائب رئيس المركز وإدارة الإشغالات والإزالات، حملة قام خلالها بإيقاف حالة تعد بالبناء على حرم الطريق العام بطريق النادي الرياضي.

كما قام فرج فتحي صادق، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات، بإزالة حالتين تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة قيراط، وتصدى عاشور سيد، رئيس الوحدة المحلية بقرية أبوجرج، لحالة بناء على أرض زراعية على مساحه نصف قيراط بقرية المودة، وقام مينا يوسف، رئيس الوحدة المحلية لقرية صندفا، بإزالة حالتي تعد بالبناء المخالف وفك شدة خشبية فى المهد بقرية صندفا، كما أزال أيمن يوسف، رئيس حي شرق، حالة بناء مخالف في المهد لقطعة أرض مساحتها ٨٠ مترًا بشارع جنوب سور المصنع، وحالة أخرى في المهد لقطعة أرض مساحتها ٧٠ مترًا بشارع شمال سور المصنع، إلى جانب إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بالدور الثاني العلوي لمنزل مساحتة ١١٠ أمتار بالشارع الأول بالتقسيم السابع، وتمت مصادرة الطوب الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إلى أنه تم رصد حالة أعمال بناء مخالف بالدور السابع بحى غرب مدينة ملوى، وعلى الفور قام محمد عبدالغنى، نائب رئيس مدينة ملوى، وبالتنسيق مع مسئول العمليات بالوحدة والجهات المعنية، وفنيي الإدارة الهندسية، بالتصدى لأعمال البناء والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في البناء، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالف.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا