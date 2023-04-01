تبدأ غدًا.. مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

تبدأ الهيئة القومية للسكة الحديد، غدًا الأحد، فتح الحجز لرحلات عيد الفطر المبارك 2023، للوجهين القبلي والبحري.

ويبدأ حجز تذاكر قطارات الوجه القبلي من الساعة الثامنة صباحا للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ حجز تذاكر القطارات قبل ميعاد السفر بنحو 14 يوما وفقاً لجدول مواعيد هيئة السكة الحديد.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

تذاكر سفر 16 أبريل يتم حجزها 2 أبريل

تذاكر سفر 17 أبريل يتم حجزها 3 أبريل

تذاكر سفر 18 أبريل يتم حجزها 4 أبريل

تذاكر سفر 19 أبريل يتم حجزها 5 أبريل

تذاكر سفر 20 أبريل يتم حجزها 6 أبريل

تذاكر سفر 21 أبريل يتم حجزها 7 أبريل