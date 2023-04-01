محمد نور: بحب أغانى المهرجانات عشان هدفها ترقصك

كشف الفنان محمد نور عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلاً: "حلوة جدًا، لأن هدفها إنها ترقصك".

وأضاف الفنان محمد نور، خلال لقاءه ببرنامج رأي عام سيرة الحبايب، المذاع عبر فضائية ten، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحمبد: "بعترض على الناس اللي تقولك إيه أغاني المهرجانات، لاء طبعًا، ده فن موجود وله جمهور، وإنت نفسك لما تسمعها في عربيتك بترقص".

وتابع: "بنبسط لما بسمع الأغاني دي، وفي وقت المناسبات والأفراح بيبقى دمها خفيف".

وعن موضوعات أغاني المهرجانات، قال الفنان محمد نور: "أنا بحب موضوع أغاني المهرجانات لأنها مش جو واحد يحب واحدة والكلام ده، لكن على سبيل المثال موضوع مثل "كنت ماشي في الجنينة ووقعت عليا بيضة، أي حاجة، قول أي حاجة مختلفة، احكي أي حاجة آنت نفسك تتكلم فيها، وده عاجبني".

وتابع: "بموت في أحمد شيبة، ده عالمي، صوته رهيب وجامد جداً وبحبه جدًا".