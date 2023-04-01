الرجاء المغربى يختتم دور المجموعات بثلاثية فى شباك سيمبا

حقق الرجاء البيضاوي المغربي، الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الرجاء الشوط الأول متقدما بهدف حمزة خابا في الدقيقة 44 قبل أن يدرك جان أوثوس التعادل لصالح سيمبا في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني لصالح الرجاء من ركلة جزاء في الدقيقة 70 قبل أن يختتم محمد بولاكسوت ثلاثية الفريق المغربي في الدقيقة 86.

ارتفع رصيد الرجاء عند 16 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد سيمبا عند 9 نقاط في المركز الثاني ليتأهل الفريقان إلى الدور ربع النهائي.