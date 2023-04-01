مباريات اليوم.. ليفربول يواجه مان سيتى وبايرن يصارع بروسيا دورتموند على الصدارة

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، ضمن لقاءات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي في الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز ومواصلة الصراع مع أرسنال على صدارة الدوري، في انتظار تعثر الجانرز لتقليص الفارق مع أرسنال إلى 5 نقاط في حالة تعثره، فيما يتطلع ليفربول لاستعادة الانتصارات بعد التعثر في مباراة الجولة الماضية أمام بورنموث لمواصلة التقدم في جدول الترتيب والعمل على الدخول في المنافسة على المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما يرغب ليفربول في مصالحة جماهيره بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ريال مدريد، وهو ما يضع أمل الفوز على عاتق محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز والذي يرغب في العودة التسجيل ومواصلة الزحف والتقدم في ترتيب المتنافسين على صدارة هدافي البطولة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي برصيد 61 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

وفي الرابعة عصرًا يستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، نظيره ليدز يونايتد على ملعب الإمارات.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز ومواصلة الابتعاد بصدارة جدول الترتيب والاقتراب خطوة أكثر من تحقيق اللقب، فيما يتطلع ليدز يونايتد لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة بأرسنال وحصد نقاط المباراة للابتعاد عن المنافسة على صراع الهبوط لدوري الدرجة الأولى، والذي يفصله عنه نقطة واحدة فقط.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 69 نقطة، فيما يحتل ليدز يونايتد المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

وفي نفس الجولة وبالسادسة والنصف مساءً، يلتقي تشيلسي نظيره أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى تشيلسي للخروج من حالة تذبذب النتائج التي يعيشها خلال الفترة الماضية للعمل على تحسين موقفه في جدول الترتيب، بينام يأمل أستون فيلا في حصد الفوز والقفز للمركز العاشر على حساب تشيلسي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا المركز الـ11 بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

وفي الدوري الألماني، يستضيف بايرن ميونخ نظيره بروسيا دورتموند في السادسة والنصف مساءً على ملعب أليانز أرينا.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بحوافز مختلفة بعد رحيل يوليان ناجلسمان، المدير الفني وتعيين توماس توخيل بدلًا منه، ويرغب الفريق في تحقيق الانتصار الأول تحت قيادة المدرب الجديد واستعادة صدارة البوندسليجا على حساب دورتموند منافسه المباشر والمتصدر في الوقت الحالي، والذي يأمل في حصد الفوز والابتعاد بالصدارة على حساب منافسه المباشر ووصيفه.

ويتصدر بروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 52 نطقة.