مع أول أيام شهر إبريل، وقرب منتصف شهر رمضان المبارك شغل بال آلاف المواطنين معرفة سعر الذهب اليوم السبت 1 إبريل 2023 بدون مصنعية، حيث سجلت أسعار الذهب بمصر مع بدء تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، ارتفاعا في جميع الأعيرة، عقب قرار البنك المركزي المصري بالرفع لأسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس.

سعر الذهب اليوم السبت 1 إبريل 2023 في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارًا بمبلغ 2225 جنيها للبيع و2185 جنيها للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 24 وهو الأعلى فئة حوالي بمبلغ 2542 جنيها للبيع وقيمة 2497 جنيها للشراء، ويُعَد الذهب مصدرا آمنا للمستثمرين، وقوة اقتصادية كبيرة.

أسعار الذهب اليوم





سعر الذهب عيار 24

- ارتفع سعر جرام الذهب اليوم السبت 1 إبريل عيار 24 بمحلات الصاغة لـ 2542 جنيها للبيع

- بينما وصل اليوم السبت 1 إبريل إلى نحو 2497 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت 1 إبريل في مصر نحو 2331 جنيهات للبيع.

- في حين سجل 2289 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى مبلغ 2225 جنيها للبيع.

- وسجل نحو اليوم السبت 1 إبريل بقيمة 2185 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

-بينما ارتفع جرام الذهب اليوم السبت 1 إبريل عيار 18 ليصل لسعر 1907 جنيهات للبيع.

- وبلغ سعره نحو 1872 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- كما تداول سعر الذهب عيار 14عند 1483 جنيها للبيع.

- بينما وصل سعره للشراء نحو 1456 جنيها.

سعر الذهب عيار 12

- وحقق سعر الذهب عيار 12 نحو 1271 جنيها للبيع.

- في حين حقق سعره للشراء نحو 1248 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

- وارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر لـ 17800 جنيه للبيع.

- كما بلغ سعره للشراء نحو 17480 جنيها.

نصائح شُعبة الذهب للشراء

الفاتورة لدى شراء الجنيه الذهب: يجب أن شتحصل من البائع على فاتورة ضريبية وتحتوى على الآتي: