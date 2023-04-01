السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى: ضحيت بحريتى من أجل جمهور الزمالك

مؤتمر مرتضى منصور
مؤتمر مرتضى منصور

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه كان هناك عدة خيارات له منها تقسيط غرامة لاعب النادي الأهلي ولاعب الزمالك السابق محمود كهربا لخمس سنوات أو الاعتذار لرئيس النادي ذاته محمود الخطيب أو التنازل عن قضية نادي القرن ولما رفضت كل هذه الخيارات كان السجن هو الحل الأخير.

 

وأشار منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي الزمالك بميت عقبة منذ قليل ضحيت بحريتي من أجل نادي الزمالك وجمهوره فعندما طلب مني تقسيط غرامه كهرباء قلت لهم "على جثتي" أما قضايا نادي القرن فجميعها كسبناها كما قد أرسل إلى صيغة اعتذار للخطيب مهينة فقمت برفضها ورحبت بالسجن فهو خير خيار لي.

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