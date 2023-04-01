محمد نور يكشف تفاصيل أول قصة حب فى حياته (فيديو)

كشف الفنان محمد نور عن قصة أول حب في حياته، قائلًا: "كنت بحب بنت في الفصل، وقعدت 4 شهور عشان أكلمها".

وأضاف الفنان محمد نور خلال لقاءه ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية ten:"طلبت منها طلب، قولتلها ممكن تديني صورتك، فادتني الصورة، والصورة دي كنت محتفظ بيها ومخبيها في كتاب، وخايف عليها مع إنها كانت حاجة عادية".

وتابع الفنان محمد نور: "بعد الترم الأول، خدت رقم تليفون البيت عندها، وكلمتها، لكن مامتها ردت، وقولت لها، يا ترى ممكن أكلمها، قالتلي تمام، فسألتها إحنا بكرة عندنا حصص إيه عشان أحضر الجدول، فقالتلي عندنا كذا وكذا، قولتلها طيب شكرًا، المكالمة وقتها كانت بـ 50 قرش".

وأوضح أن أهم قصة حب في حياتي، هي قصة حبي لزوجتي، لافتًا إلى أنها قصة الحب الحقيقية في حياته، معقبًا: "الحمد لله أنا مبسوط جدًا جدًا، أسهل حاجة إن الواحد يتجوز، وأصعب حاجة إنك تبقى مبسوط وإنت متجوز، أنا مستقر الحمد لله في حياتي الزوجية ومبسوط".

وأشار إلى المعجبات لا يمثلن أي مشاكل بينه وبين زوجته، لافتًا إلى أن زوجته تدرك بأن هذا طبيعة عمله، كما أن زوجته واثقة من نفسها.