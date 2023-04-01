السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد نور يكشف تفاصيل أول قصة حب فى حياته (فيديو)

محمد نور
محمد نور

كشف الفنان محمد نور عن قصة أول حب في حياته، قائلًا: "كنت بحب بنت في الفصل، وقعدت 4 شهور عشان أكلمها". 

وأضاف الفنان محمد نور خلال لقاءه ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية ten:"طلبت منها طلب، قولتلها ممكن تديني صورتك، فادتني الصورة، والصورة دي كنت محتفظ بيها ومخبيها في كتاب، وخايف عليها مع إنها كانت حاجة عادية". 

وتابع الفنان محمد نور: "بعد الترم الأول، خدت رقم تليفون البيت عندها، وكلمتها، لكن مامتها ردت، وقولت لها، يا ترى ممكن أكلمها، قالتلي تمام، فسألتها إحنا بكرة عندنا حصص إيه عشان أحضر الجدول، فقالتلي عندنا كذا وكذا، قولتلها طيب شكرًا، المكالمة وقتها كانت بـ 50 قرش". 

وأوضح أن أهم قصة حب في حياتي، هي قصة حبي لزوجتي، لافتًا إلى أنها قصة الحب الحقيقية في حياته، معقبًا: "الحمد لله أنا مبسوط جدًا جدًا، أسهل حاجة إن الواحد يتجوز، وأصعب حاجة إنك تبقى مبسوط وإنت متجوز، أنا مستقر الحمد لله في حياتي الزوجية ومبسوط".

وأشار إلى المعجبات لا يمثلن أي مشاكل بينه وبين زوجته، لافتًا إلى أن زوجته تدرك بأن هذا طبيعة عمله، كما أن زوجته واثقة من نفسها.

الأكثر قراءة

مواعيد الصلاة فى اليوم العاشر من رمضان 2023

“الدستور” تشكر الكاتب الصحفى وائل لطفى وتهنئه باختياره مستشارا صحفيا للشركة المتحدة

مسلسل «ضرب نار» الحلقة 9.. جابر الكوماندا فى أزمة بعد وفاة والدته «صديقة»

مرتضى منصور: تم حسم ملف المدير الفنى الجديد والإعلان خلال أيام

محيى الدين: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورى لتمويل العمل التنموى

أسعار الدواجن اليوم السبت 1 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا