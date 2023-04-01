السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2023

دعاء
دعاء

يسعى المسلمين لترديد الأدعية خلال شهر رمضان المبارك، حرصا على معرفة دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2023 عبر جوجل، لما يحمله من ثواب واجرًا عظيما للمسلم، كما أن يكون الدعاء من أعظم العبادات ومن اٌربها لله سبحانه وتعالى.

 

دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان 2023

ويردد جميع المسلمون الأدعية باستمرار، وخاصة بالمناسبات الدينية لما قد تحملها من فضائل كثيرة، وتنشر "الدستور" دعاء اليوم العاشر من رمضان 2023، وذلك بالإضافة لموعيد الصلاة في عاشر يوم رمضان لعام 1444 في محافظة القاهرة.

 

دعاء اليوم العاشر من رمضان مكتوب

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي‏ مِنَ‏ الْمُتَوَكِّلِينَ‏ عَلَيْكَ‏، الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ.

ويقال أنه من مَنْ دَعَا في دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان المذكور بالأعلى، قد استغفر له كل شئ، وبما يلي نتشر دعاء اليوم العاشر من شهر رمضان.

ولاسيما أن الدعاء يرفع البلاء عن المسلمين، لما رود بقول الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: 
“مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ” . رواه الترمذي وحسنه الألباني.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.


اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ.

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك.

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ إلى مَرْضاتِكَ دَليلاً، وَلا تَجْعَلْ فيهِ لِلشَّيْطانِ علَى سَبيلاً وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لى مَنْزِلاً وَمَقيلاً اَللّهُمَّ افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ فَضْلِكَ، وأنْزِلْ علَى فيهِ بَرَكاتِكَ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِمُوجِباتِ مَرْضاتِكَ.

مواقيت الصلاة باليوم العاشر من رمضان بالقاهرة

نقدم لكم بالسطور التالية مواعيد الصلاة باليوم العاشر من رمضان 1444 بمحافظة القاهرة:

إمساكية رمضان 2023 pdf| وأبرز الأدعية المستجابة في شهر الصيام

كم يوم باقي على رمضان 2023؟ وأبرز الأدعية المستجابة

 

مواعيد الصلاة اليوم العاشر من رمضان 2023

موعد أذان الفجر

4:34 صباحًا

الشروق

5:45 صباحًا

موعد أذان الظهر

11:59 صباحًا

موعد أذان العصر

3:30 مساءً

موعد أذان المغرب

6:13 مساءً

موعد أذان العشاء

7:30 مساءً

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